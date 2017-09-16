Kayseri tutulamıyor

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor evinde oynadığı maçta Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 1. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Badji'nin, ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 32. dakikada rakiplerini çalımlayarak korner çizgisine inen Güray Vural, topu altıpasa gönderdi. Ön direğe hareketlenen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

Maçta ilk yarı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. mendes fırsatı kaçırmadı 65. dakikada Nasri'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Kucher'in topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eto'o'nun vuruşunu kaleci Lung kurtardı. 77. dakikada atağında Antalyaspor kalecisi Ferhat' ın hatasıyla topu kapan Mendes, topu ceza sahasındaki Umut'a çıkardı. Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

SUMUDİCA: BU LİGİ SEVMEYE BAŞLADIM

Kayserispor'un hocası Sumudica iyi yolda olduklarını söyledi. Rumen hoca, "Maça hızlı başladık. Umut'un golüyle galibiyeti perçinledik. Saha içinde iyi bir performans sergiledik. Doğru yolda ilerliyoruz. Bu ligi sevmeye başladığımı söyleyebilirim. Bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÇALIMBAY: BÖYLE KİMSEYİ YENEMEYİZ

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonrası üzgündü. maçın başında yedikleri golle kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Çalımbay, "Sonra toparlanmak zor oldu. penaltı da bulduk ama atamadık. Böyle oynarsak kimseyi yenemeyiz" dedi.