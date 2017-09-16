Kayseri tutulamıyor
1. dakikada Badji’nin golüyle maça adeta 1-0 galip başlayan Kayserispor Umut Bulut’un 77’deki vuruşuyla 3 puanı aldı. Kırmızı-beyazlılar Eto’o’nun ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı
Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor evinde oynadığı maçta Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 1. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Badji'nin, ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 32. dakikada rakiplerini çalımlayarak korner çizgisine inen Güray Vural, topu altıpasa gönderdi. Ön direğe hareketlenen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.
Maçta ilk yarı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. mendes fırsatı kaçırmadı 65. dakikada Nasri'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Kucher'in topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eto'o'nun vuruşunu kaleci Lung kurtardı. 77. dakikada atağında Antalyaspor kalecisi Ferhat' ın hatasıyla topu kapan Mendes, topu ceza sahasındaki Umut'a çıkardı. Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.
SUMUDİCA: BU LİGİ SEVMEYE BAŞLADIM
Kayserispor'un hocası Sumudica iyi yolda olduklarını söyledi. Rumen hoca, "Maça hızlı başladık. Umut'un golüyle galibiyeti perçinledik. Saha içinde iyi bir performans sergiledik. Doğru yolda ilerliyoruz. Bu ligi sevmeye başladığımı söyleyebilirim. Bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
ÇALIMBAY: BÖYLE KİMSEYİ YENEMEYİZ
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonrası üzgündü. maçın başında yedikleri golle kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Çalımbay, "Sonra toparlanmak zor oldu. penaltı da bulduk ama atamadık. Böyle oynarsak kimseyi yenemeyiz" dedi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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