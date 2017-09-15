Süper Ligin 5. haftasının açılış maçında Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Marius Sumudica, çok çalıştıklarını ve sahada nasıl durulacağını gösterdiklerini söyledi. Sumudica, "Çok yorgunum, sanki 90 dakikayı ben oynamış gibiyim.

Çok iyi maç oynadık, kazandık mutluyum. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Dünyanın her tarafında aynı, karşınızda yıldızlardan bir takım olsa bile iyi çalıştığınız zaman galibiyet kendiliğinden geliyor. Sahada nasıl durulacağını bugün gösterdik, çok iyi çalıştık. Boşlukları rakibimize karşı kapattık. Bir hafta boyunca iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, çok iyi çalıştı futbolcular, beni üzmediler. Galibiyet futbolcular ve taraftarındır.

Türkiye'de kalmayı hak ettiğimi düşünüyorum, Sumudica'nın ismini biraz daha fazla duyacaksınız. Kazandığı zaman takımın hep önlerinde olacağım, kaybettiği zaman her şeyi ben kabulleneceğim. Galibiyet takımın, yenilgi benimdir. Medya ve televizyonun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.