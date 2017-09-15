Kayserispor evinde kazandı
Süper Lig'in 5. haftası açılış maçında Kayserispor evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 5. haftasıda Antalyaspor konuk eden Kayserispor, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Kadir Has Stadyumu'nda oynan maçı Kayserispor 2-0 kazandı. Sumidica yönetiminde lige flaş bir başlangıç yapan Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında da kazanarak 1 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10 'a çıkarmayı başardı.
Rıza Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor ise geçen sezonda olduğu gibi lige kötü başladı. Süper Lig'in 5. haftasında da galibiyet alamayan Akdeniz ekibinin 2 mağlubiyet, 3 beraberliği bulunuyor.
SAMUEL ETO'O PENALTI KAÇIRDI
63. dakikada ceza sahası içinde yapılan kafa vuruşunda Kucher'in topa eliyle müdahale etmesi sonucunda Penaltı kazanan Antalyaspor'da topun başına Eto'o geçti. Ceza sahası dışına kadar gerilen tecrübeli forvet Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun işareti vermesinin ardından ağır hareketlerle, yaklaşık 4 saniye içinde topa geldi ve son derece kötü bir vuruş yaptı.
SAMİR NASRİ İLK 11'DE YER ALDI
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray maçında sakatlığından dolayı forma giymeyen yıldız oyuncu Nasri, Kayserispor karşısında ilk 11'de yer aldı.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:26
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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