PFDK'den 4 ekibe ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 4 Süper Lig takımının yanı sıra TFF 1. Lig ekiplerine çeşitli cezalar verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, PFDK, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Süper Lig maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 100 bin lira para cezası uyguladı.
Kurul ayrıca, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu okul üst tribün D bloka giriş yapan sarı-lacivertli seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki iç saha maçı olan Beşiktaş derbisi için bloke edilmesini kararlaştırdı.
Disiplin kurulu, Kayserispor'a Demir Grup Sivasspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 45 bin lira para cezası kesti. PFDK, Atiker Konyaspor'u 15 bin, Gençlerbirliği'ni ise 10 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.
PFDK ayrıca, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt'a rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası, MKE Ankaragücü'nün kaleci antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a da müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 lira para cezası verdi.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:48
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Toplam 19
Yorum
dede sene 2000 istanbulda bjk 3 barselona 0 biraz tarih bil evet barselonayıda yendik bu skorla
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 13
Yorum
gs geçen sezın evinizde koymuşlardı ama
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 13
Yorum
Egeli FB li Bir zat cikmis bir bloktan volkana su sisesi atiyor peki atan tmmda yanindakilere ne oluyor neden o zati engellemiyorlar yada yakalamiyorla
PFDK'den 4 ekibe ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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