Kayserispor hedef büyüttü

Ligde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, iddiasını ortaya koydu. Birçok büyük takımda olmayan geniş bir kadro kurduklarını vurgulayan Bedir, "Daha ligin başındayız, ukalalık etmek istemiyorum ama oynayanlar kadar bir ekibimiz de kenarda duruyor. Transferleri yapmadan önceki hedefimiz ligde kalmaktı ama yavaş yavaş farklı şeyler düşünmeye başladık" diye konuştu.