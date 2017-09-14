Kayserispor hedef büyüttü
Ligde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, iddiasını ortaya koydu. Birçok büyük takımda olmayan geniş bir kadro kurduklarını vurgulayan Bedir, "Daha ligin başındayız, ukalalık etmek istemiyorum ama oynayanlar kadar bir ekibimiz de kenarda duruyor. Transferleri yapmadan önceki hedefimiz ligde kalmaktı ama yavaş yavaş farklı şeyler düşünmeye başladık" diye konuştu.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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