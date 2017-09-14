 Kayserispor hedef büyüttü – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Kayserispor hedef büyüttü

    Kayserispor hedef büyüttü

    Ligde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, iddiasını ortaya koydu. Birçok büyük takımda olmayan geniş bir kadro kurduklarını vurgulayan Bedir, "Daha ligin başındayız, ukalalık etmek istemiyorum ama oynayanlar kadar bir ekibimiz de kenarda duruyor. Transferleri yapmadan önceki hedefimiz ligde kalmaktı ama yavaş yavaş farklı şeyler düşünmeye başladık" diye konuştu.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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