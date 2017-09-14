Göztepe, taraftarıyla buluşacak
Geçen sezondan cezası nedeniyle ilk iki iç saha maçını taraftarından yoksun oynayan Göztepe'nin bu haftaki Gençlerbirliği müsabakasını sarı-kırmızılı seyirciler takip edebilecek
TFF 1. Lig play-off finalindeki olaylar nedeniyle iki maç seyircisiz oynama cezasını tamamlayan Göztepe, 17 Eylül Pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasıyla taraftarıyla buluşacak.
Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen sarı-kırmızılı ekip, ligde iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını cezası nedeniyle seyircisiz oynadı. Cezasını tamamlayan Göztepe, Bornova Stadı'nda pazar günü taraftarı önünde sahaya çıkacak.
Statta portatif olarak yeni yapılan 3 bin 456 seyirci kapasiteli kuzey kale arkası tribünü de Göztepeli taraftarları ilk kez ağırlayacak. Bu bölüm için kombine bilet satışı yapılmayan statta, Gençlerbirliği maçı için satışa çıkarılan tüm biletler satıldı. Gençlerbirliği maçı için az sayıda kalan numaralı ve VIP tribün biletlerinin satışına devam ediliyor.
Göztepe, kombine biletlerde ise 2 bin 571 kapasiteli maraton tribünün tamamını satarken, numaralı tribünden 838, VIP tribünden ise 205 sezonluk kart alıcı buldu.
Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Gençlerbirliği maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:52
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Toplam 19
Yorum
dede sene 2000 istanbulda bjk 3 barselona 0 biraz tarih bil evet barselonayıda yendik bu skorla
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 13
Yorum
gs geçen sezın evinizde koymuşlardı ama
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 13
Yorum
Egeli FB li Bir zat cikmis bir bloktan volkana su sisesi atiyor peki atan tmmda yanindakilere ne oluyor neden o zati engellemiyorlar yada yakalamiyorla
Göztepe, taraftarıyla buluşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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