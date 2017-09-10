Kayserispor 2 atıp 3 aldı
Sarı-Kırmızılı takıma, ‘Anadolu Derbisi’nde konuk olduğu Demir Grup Sivasspor karşısında 3 puanı getiren goller Umut Bulut ve Stojiljkovic’ten geldi
Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. 23. dakikada Umut'un vuruşunda, kaleci Rochet topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. Boldrin'in penaltı noktası civarından vuruşunda, boş kaleye giden topu Bjarsmyr çıkardı. 38'de Kayserispor, Umut Bulut'un ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1. İlk yarı bu skorla bitti. SON NOKTA Sto jiljko vic'TEN 80'de Leandrinho'nun sağdan ceza alanına ortasında kale alanındaki Hakan'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı. 83'de Kayserispor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan ani gelişen Kayserispor atağında topla ceza alanına giren Mendes'in pasında Stojiljkovic, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2. Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:41
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Düello Başakşehir'in
Toplam 1
Yorum
Aheste aheste Allahın sopası yok derler birde fener ne zaman galatasarayla dalga geçse aynısı fazlasıyla başına geliyor volkan beraberliğe bile seviniyor
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Nerede kalmıştık!
Toplam 1
Yorum
yarın MAÇ BERABERE BİTİNCE NERDE KALDIĞINIZI GÖRÜRSÜNÜZ :)
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"Bana suyu atan..."
Toplam 6
Yorum
42ali harbi niye attılar fenerden kovularak gönderildiğinden dönmediği içinmi
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