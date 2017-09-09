 Kayseri'nin Umut'u var! – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Kayseri'nin Umut'u var!

    Kayseri'nin Umut'u var!

    Kayserispor, Sivasspor deplasmanında mutlu dönüyor...

    4. haftada Sivasspor ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren maçı deplasman temsilcisi 2-0 kazanamayı başardı...

    Kayserispor Sivasspor'a oranla daha iyi bir futbol sahaya yansıtırken, galibiyete de her iki yarı da attığı golerle gitti.

    Kayserispor'un galibiyet gollleri Umut Bulut ve Nikola Stojiljkovic kaydetti..

    Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, Sivasspor 3 puanda kaldı...

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:06
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