Kayseri'nin Umut'u var!
Kayserispor, Sivasspor deplasmanında mutlu dönüyor...
4. haftada Sivasspor ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren maçı deplasman temsilcisi 2-0 kazanamayı başardı...
Kayserispor Sivasspor'a oranla daha iyi bir futbol sahaya yansıtırken, galibiyete de her iki yarı da attığı golerle gitti.
Kayserispor'un galibiyet gollleri Umut Bulut ve Nikola Stojiljkovic kaydetti..
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, Sivasspor 3 puanda kaldı...
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:06
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
Toplam 5
Yorum
mustantik medel tek ayakla oynasa bile necipten iyi oyuncu olduğu tartışılmaz, Şenol hoca saçmalamış .
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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