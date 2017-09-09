Kayseri'nin Umut'u var!

4. haftada Sivasspor ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren maçı deplasman temsilcisi 2-0 kazanamayı başardı...

Kayserispor Sivasspor'a oranla daha iyi bir futbol sahaya yansıtırken, galibiyete de her iki yarı da attığı golerle gitti.

Kayserispor'un galibiyet gollleri Umut Bulut ve Nikola Stojiljkovic kaydetti..

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, Sivasspor 3 puanda kaldı...