 Nikola Stojiljkovic, Kayserispor'da – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    , Kayserispor'da

    Nikola Stojiljkovic, Kayserispor'da

    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Sırp forvet 'i transfer etti.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre tesislerde düzenlenen ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu törende, 25 yaşındaki 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

    İki sezondur Portekiz'in Braga takımının formasını giyen Stojiljkovic, geçtiğimiz sezon takımıyla ligde çıktığı 24 maçta 5 gol attı.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:14
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