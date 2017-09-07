Nikola Stojiljkovic, Kayserispor'da
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Sırp forvet Nikola Stojiljkovic'i transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre tesislerde düzenlenen ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu törende, 25 yaşındaki Nikola Stojiljkovic 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
İki sezondur Portekiz'in Braga takımının formasını giyen Stojiljkovic, geçtiğimiz sezon takımıyla ligde çıktığı 24 maçta 5 gol attı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:14
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
Nikola Stojiljkovic, Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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