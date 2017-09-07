 Kayserispor’da Gyan şoku – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Kayserispor’da Gyan şoku

    Kayserispor’da Gyan şoku

    Kayseri'ye yıldız golcüsü Asamoah Gyan'dan kötü haber geldi. Gana'nın Dünya Kupası eleme grubu maçında Kongo karşısında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli santrforun kas sakatlığı yaşadığı bildirildi. Gyan, "İyileşme sürecim 2-3 hafta alacak. En kısa sürede sahalara dönmek istiyorum" dedi. Ganalı golcü Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:58
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