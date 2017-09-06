Stojiljkovic Kayserispor'da
Kayserispor, Portekiz’in Braga takımından 25 yaşındaki Sırp golcü Nikola Stojiljkovic ile anlaştı. Bugün Kayseri’ye gelecek genç santrfor 2 yıllık imzayı atacak
SİVASSPOR MAÇINDA OYNAYABİLİR
Kayseri Başkanı, Welliton'un gidişiyle bu boşluğu doldurmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yerli ve yabancı 5 oyuncuyla görüştük. Teknik kadromuzun da onayı ile, 4 kez Sırbistan Milli Takımı'nda oynayan Stojiljkovic'i renklerimize kattık. Antrenman ve maç eksiği yok. Yarın (bugün) Kayseri'ye gelerek sözleşmeyi imzalayacak. Teknik direktörümüz şans verdiği takdirde Sivasspor kadrosunda yer alabilir" dedi. 25 yaşında, 1.84 boyundaki Sırp golcü geçen sezon 33 karşılaşmada 9 gol, 1 asistle oynadı. Bu sezon ise 5 maçta 1 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
Stojiljkovic Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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