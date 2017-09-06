Stojiljkovic Kayserispor'da

Kayserispor, Portekiz’in Braga takımından 25 yaşındaki Sırp golcü Nikola Stojiljkovic ile anlaştı. Bugün Kayseri’ye gelecek genç santrfor 2 yıllık imzayı atacak

Transferin hareketli kulübü Kayserispor, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarıkırmızılılar, bir haftadır sürdürülen görüşmelerin ardından Portekiz'in Braga takımından Sırp santrfor Nikola Stojiljkovic ile anlaştı. Kayseri Başkanı Erol Bedir, kulübü ve Stojiljkovic'le sürdürülen görüşmelerin olumlu olarak sonuçlandığını, hem Sırp golcüyle hem de Braga'yla anlaşmaya vardıklarını açıkladı.



SİVASSPOR MAÇINDA OYNAYABİLİR

Kayseri Başkanı, Welliton'un gidişiyle bu boşluğu doldurmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yerli ve yabancı 5 oyuncuyla görüştük. Teknik kadromuzun da onayı ile, 4 kez Sırbistan Milli Takımı'nda oynayan Stojiljkovic'i renklerimize kattık. Antrenman ve maç eksiği yok. Yarın (bugün) Kayseri'ye gelerek sözleşmeyi imzalayacak. Teknik direktörümüz şans verdiği takdirde Sivasspor kadrosunda yer alabilir" dedi. 25 yaşında, 1.84 boyundaki Sırp golcü geçen sezon 33 karşılaşmada 9 gol, 1 asistle oynadı. Bu sezon ise 5 maçta 1 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.