Nikola Stojiljkovic, Kayserispor'da

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre tesislerde düzenlenen ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu törende, 25 yaşındaki Nikola Stojiljkovic 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İki sezondur Portekiz'in Braga takımının formasını giyen Stojiljkovic, geçtiğimiz sezon takımıyla ligde çıktığı 24 maçta 5 gol attı.