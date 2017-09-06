Nikola Stojiljkovic, Kayserispor'da
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Sırp forvet Nikola Stojiljkovic'i transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre tesislerde düzenlenen ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu törende, 25 yaşındaki Nikola Stojiljkovic 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
İki sezondur Portekiz'in Braga takımının formasını giyen Stojiljkovic, geçtiğimiz sezon takımıyla ligde çıktığı 24 maçta 5 gol attı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 24
Yorum
Gsli Gs korkusu tüm türkiye'yi sarmış tüm takımlar fark yememek için kaliteli isimler alıyorlar güzel
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Trabzonspor açıkladı
Toplam 2
Yorum
Surmene Insallah saglamdir
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Trabzonspor açıkladı
Toplam 2
Yorum
Can Hadi alsanıza gustavo gomezi ne diye duruyorsunuz eyy trabsonspor yönetimi...
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