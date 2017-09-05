 Kayserispor’a Sırp golcü – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Kayserispor’a Sırp golcü

    Kayserispor’a Sırp golcü

    Kayserispor Brezilyalı golcüsü Welliton’un tek taraflı fesihle ayrılması sonrası hücum hattında Gyan ile Umut Bulut’un kalması üzerine, Teknik Direktör Marius Sumudica’nın da görüşünü alıp, önceliği yabancı olmak üzere bir santrfor almak için kolları sıvadı.

    Başkan Erol Bedir de peşinde oldukları ismi açıkladı. Bedir, "Portekiz'de Braga'dan Nikola Stojiljkovic başta olmak üzere, 4-5 forvet oyuncusuyla temastayız" bilgisini verdi. Braga'yla 2020'ye kadar kontratı olan 25 yaşında Sırp golcü geçen sezon 33 maçta 9 gol, 1 asistle oynadı. Bu sezon ise 5 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:07
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