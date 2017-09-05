Kayserispor’a Sırp golcü
Kayserispor Brezilyalı golcüsü Welliton’un tek taraflı fesihle ayrılması sonrası hücum hattında Gyan ile Umut Bulut’un kalması üzerine, Teknik Direktör Marius Sumudica’nın da görüşünü alıp, önceliği yabancı olmak üzere bir santrfor almak için kolları sıvadı.
Başkan Erol Bedir de peşinde oldukları ismi açıkladı. Bedir, "Portekiz'de Braga'dan Nikola Stojiljkovic başta olmak üzere, 4-5 forvet oyuncusuyla temastayız" bilgisini verdi. Braga'yla 2020'ye kadar kontratı olan 25 yaşında Sırp golcü geçen sezon 33 maçta 9 gol, 1 asistle oynadı. Bu sezon ise 5 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:07
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
Kayserispor’a Sırp golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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