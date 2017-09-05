Kayserispor’a Sırp golcü

Başkan Erol Bedir de peşinde oldukları ismi açıkladı. Bedir, "Portekiz'de Braga'dan Nikola Stojiljkovic başta olmak üzere, 4-5 forvet oyuncusuyla temastayız" bilgisini verdi. Braga'yla 2020'ye kadar kontratı olan 25 yaşında Sırp golcü geçen sezon 33 maçta 9 gol, 1 asistle oynadı. Bu sezon ise 5 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.