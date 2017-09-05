Kayserispor Stojiljkovic ile anlaştı
Kayserispor, Braga'nın Sırp golcüsü Nikola Stojiljkovic ile anlaştı.
Kayserispor forvet hattına takviye için aradığı santrforu Portekiz'de buldu. Sarı kırmızılılar bir haftadır sürdürülen görüşmelerin ardından Portekiz'in Braga takımından Sırp santrafor Nikola Stojiljkovic ile anlaştı. Stojiljkovic, yarın Kayseri'ye gelerek 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Braga kulübü ve Sırp forvet oyuncusuyla sürdürülen görüşmelerin bugün olumlu olarak sonuçlandığını, hem Sırp oyuncuyla hem de Portekiz kulübüyle anlaşmaya vardıklarını söyledi. Bedir, "Forvet hattında hem sayısal hemde nitelik olarak bir eksiğimiz vardı. Welliton'un gidişiyle buradaki boşluğu doldurmak için yerli ve yabancı 5 oyuncuyla görüştük. Teknik kadromuzun da onayı ile, 4 kez Sırbistan A Milli, 12 kez U-19 ve U-21 forması giyen 25 yaşındaki Nikola Stojiljkovic'i renklerimize kattık. Kendisinin antrenman ve maç eksiği bulunmuyor. Yarın Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak. Teknik direktörümüz şans verdiği takdirde Sivasspor kadrosunda yer alabilir" dedi.
Öte yandan Gana A Milli Takımı'na giden Asamoah Gyan ile Yeşilburun A Milli Takımı'na giden Ryan Mendes, en geç Perşembe gününe kadar Kayseri'ye dönerek, Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 13:55
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Trabzonspor'da Aykut Demir'e ihtar
Toplam 1
Yorum
Yakup Böyle topçulara yıllardır boşuna para verildi ben 50 yaşındayım bundan daha iyi top oynarım bunun nesine para verdiler
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 27
Yorum
Enda Mevcut durumda önümüzdeki 5 yıl şampiyon olmamız imkansız bi mucize gerçekleşmez ise.31 yaşındayım en son ne zaman Ş.ligi oynadık hatırlamam
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Son karar Güneş'in
Toplam 10
Yorum
Enda Futbolcu deil kasap yanlız kendi kendisinin kasabı başkasına zararı yok. senede 1 maç yapar geri kalan dönemde sakatlıklarla boğuşur.
Kayserispor Stojiljkovic ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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