Kayserispor Stojiljkovic ile anlaştı

Kayserispor forvet hattına takviye için aradığı santrforu Portekiz'de buldu. Sarı kırmızılılar bir haftadır sürdürülen görüşmelerin ardından Portekiz'in Braga takımından Sırp santrafor Nikola Stojiljkovic ile anlaştı. Stojiljkovic, yarın Kayseri'ye gelerek 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Braga kulübü ve Sırp forvet oyuncusuyla sürdürülen görüşmelerin bugün olumlu olarak sonuçlandığını, hem Sırp oyuncuyla hem de Portekiz kulübüyle anlaşmaya vardıklarını söyledi. Bedir, "Forvet hattında hem sayısal hemde nitelik olarak bir eksiğimiz vardı. Welliton'un gidişiyle buradaki boşluğu doldurmak için yerli ve yabancı 5 oyuncuyla görüştük. Teknik kadromuzun da onayı ile, 4 kez Sırbistan A Milli, 12 kez U-19 ve U-21 forması giyen 25 yaşındaki Nikola Stojiljkovic'i renklerimize kattık. Kendisinin antrenman ve maç eksiği bulunmuyor. Yarın Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak. Teknik direktörümüz şans verdiği takdirde Sivasspor kadrosunda yer alabilir" dedi.



Öte yandan Gana A Milli Takımı'na giden Asamoah Gyan ile Yeşilburun A Milli Takımı'na giden Ryan Mendes, en geç Perşembe gününe kadar Kayseri'ye dönerek, Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak