Kayserispor moral depoladı

Kayseri Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş'la hazırlık maçında 1-1 kalmalarıyla, gerek sonuç gerekse oyun olarak mutlu ayrıldıklarını söyledi. Bedir, "Beşiktaş'ta milli takıma gidenler dışında eksik yoktu. Biz de Gyan ve Mendes dışında ideale yakın 11'le çıktık. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.