 Kayserispor moral depoladı – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Kayserispor moral depoladı

    Kayserispor moral depoladı
    Kayseri Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş'la hazırlık maçında 1-1 kalmalarıyla, gerek sonuç gerekse oyun olarak mutlu ayrıldıklarını söyledi. Bedir, "Beşiktaş'ta milli takıma gidenler dışında eksik yoktu. Biz de Gyan ve Mendes dışında ideale yakın 11'le çıktık. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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