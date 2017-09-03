 Kayseri’den Thiam – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Kayseri’den Thiam

    Kayseri’den Thiam
    2017-2018 sezonunda 17 transfer yaparak bu alanda listenin ilk sırasında yer alan Kayserispor, bir isme daha imza attırmaya hazırlanıyor. İtalyan Dimarzia, sarı-kırmızılıların Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mame Thiam'da mutlu sona çok yaklaştığını yazdı. İtalya ekibinde forma şansı bulamayan ve iki sezonda Zulte Waregan, PAOK ve Empoli'de kiralık oynayan 24 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde Kayseri'de olacağı ileri sürüldü. Her iki kanatta da forma giyen Senegalli futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 23 resmi karşılaşmada birer gol ve asistle oynadı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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