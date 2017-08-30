 Welliton el yakıyor – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    el yakıyor

    Welliton el yakıyor
    Kayserispor'da kriz yaratan ve adı G.Saray, Y.Malatya ve Sivas'la anılan Brezilyalı golcü konusunda Başkan Erol Bedir, net konuştu. Bedir, Welliton'un haksız fesih yaptığının gün ışığına çıktığını, bu oyuncunun transfer olma durumunda 2.5 milyon Euro getirerek sarı kırmızılı takımla anlaşması gerektiğini vurguladı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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