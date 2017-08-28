Kayserispor Çarşamba gününe kadar izinli

ayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımda her oyuncunun alternatifinin bulunduğunu belirterek, taraftardan sabır istedi.Teknik kadro ve oyuncuların Çarşamba gününe kadar izinli olduğunu belirten Başkan Bedir, "Teknik direktörümüz Sumudica ile Çarşamba günü yönetim kurulu toplantısında forvete bir oyuncu daha alınıp, alınmaması konusunu masaya yatıracağız. Asamoah Gyan, kampa geç katıldığı için henüz toparlanamadı. Birkaç haftaya kadar hazır hale gelir''dedi



Osmanlıspor maçında kırmızı kart gören Varela'ya ceza vermeyi düşünmediklerini söyleyen Erol Bedir" Hakem Fırat Aydınus, olmayan faulu sarı kartla cezalandırdı. Ardından kırmızı kart ve gol geldi. Varela'yı uyardık. Ancak, şu aşamada ceza vermeyi düşünmüyoruz'' diye konuştu.



Öte yandan, sarı kırmızılı oyuncular cumartesi günü Süper lig takımlarından biriyle deplasmanda olmak üzere özel maç oynayacak.