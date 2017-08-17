Lucescu önerdi Kayseri aldı

G.Saray maçındaki savunma hataları sonrası harekete geçen sarı-kırmızılılar, 11 yıldır Shakhtar’da oynayan Oleksandr Kucher’i transfer etti. Başkan Erol Bedir, Lucescu’nun tavsiye ettiğini söyledi.

Süper Lig'in ilk maçında G.Saray'a 4-1 kaybeden Kayserispor'da yönetim, savunma hataları sonrası harekete geçti ve Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'ten Oleksandr Kucher'e imzayı attırdı. Bonservisi elindeki 34 yaşında, 1.84 boyundaki tecrübeli stoperle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 11 yıldır Shakhtar forması giyen, 7 Ukrayna, 6 Ukrayna Kupası, 5 Ukrayna Süper Kupası ve 1 kez de UEFA kupası kazanan Kucher, kupa koleksiyoncusu. Başkan Erol Bedir, Kucher'i Shakhtar'ın eski teknik direktörü, Milli Takımımızın yeni çalıştırıcısı Lucescu'nun tavsiye ettiğini belirterek, "Sezon başından beri görüşüyorduk. Şartlar yeni oluştu. Üst düzey bir futbolcu. 56 kez Milli Takım forması giymiş" dedi. Kucher geçen sezon 29 karşılaşmada oynadı.