Levent boş geçmedi

Kayserisporlu Levent Gülen'in ilginç bir G.Saray istatistiği ortaya çıktı. Levent, Süper Lig kariyerindeki 2 golünü de kafayla G.Saray'a attı. Bu arada sarı-kırmızılıların duran top zafiyeti bu yılın ilk maçında da tekrarlandı. Cimbom geçen yıl duran toptan 16 gol yemişti.