 Levent boş geçmedi – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Levent boş geçmedi

    Levent boş geçmedi
    Kayserisporlu Levent Gülen'in ilginç bir G.Saray istatistiği ortaya çıktı. Levent, Süper Lig kariyerindeki 2 golünü de kafayla G.Saray'a attı. Bu arada sarı-kırmızılıların duran top zafiyeti bu yılın ilk maçında da tekrarlandı. Cimbom geçen yıl duran toptan 16 gol yemişti.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:02
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