 ''Onlarda ise tüfekler vardı!'' – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ''Onlarda ise tüfekler vardı!''

    ''Onlarda ise tüfekler vardı!''

    Süper Lig'in ilk hafta maçında Galatasaray'a deplasmanda 4-1 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, kendilerinden çok daha etkili bir rakibe karşı mücadele verdiklerini söyledi.

    Müsabakanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Marius Sumudica, "Kimseyi suçlamak istemiyorum ancak şu anda maç hakkındaki görüşlerimi söylemek biraz zor. Fiziksel anlamda bizden çok daha iyi bir takıma karşı oynadık." dedi.

    UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki analizlerinden çok daha farklı bir Galatasaray'la karşılaştıklarını aktaran Sumudica, "Rakibimiz çok güçlüydü. Biz de önemli hatalar yaptık. Bu hataları anlamak gerçekten zor. Bunun küçük bir iş kazası olduğunu düşünmek istiyorum." diye konuştu.

    Galatasaray maçı öncesi, "Komandolar gibi çıkıp, onları öldürüp geri geleceğiz." şeklinde sözleri olduğunun hatırlatılması üzerine Rumen çalıştırıcı, "Galatasaray'ın silahları bizden daha etkiliydi. Biz oklarla geldik, onlarda ise tüfekler vardı. 'Komando gibi çıkacağız' derken, benzetme yapmıştım. Bugün biz komando olamadık ama rakibimiz oldu." ifadelerini kullandı.

    Sumudica, A Milli Takım'ın başına getirilen Mircea Lucescu'nun babası gibi olduğunu dile getirirken, yeni görevinde kendisine başarı dileklerinde bulundu.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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