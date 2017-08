Kayserispor: Wellinton'u alan kulüp sonucuna katlanır

ayserispor sportif menajeri Erdem Kemaloğlu" Şu anda Galatasaray maçına odaklandık. Hangi kulüp Welliton'u alırsa onunla ilgili açılacak davanın sonuçlarına katlanır'' dedi.

Kulüp olarak Wellinton'la ilgili tüm işlemlerin ödemeler dahil usulüne göre yürütüldüğüne dikkati çeken Erdem Kemaloğlu, "Bu oyuncuyla ilgili kulüp olarak her türlü işlem, yönetmeliklere uygun olarak yapılmıştır. Hatta sezon başında mazeretsiz olarak kampa katılmadığı bile noter tespitiyle yapılmıştır. Bu şartlarda tek taraflı fesih işlemini gerek TFF gerekse FİFA nezninde gündeme getirdiğimiz gibi dava açacağız. Wellinton'u bu şartlarda transfer eden kulüp sonucuna katlanır. Haksız bir fesih kararıdır. Tek taraflı yapıldığı için bizim de Kayserispor kulübü olarak şikayet ve dava hakkımız vardır" diye konuştu.



WELLİTON VE ALACAK KULÜP AĞIR TAZMİNAT ÖDER



Kulüp sitesinden yapılan açıklama şöyle:

''09.08.2017 Çarşamba günü saat 17.00 sularında kulübümüze futbolcumuz Welliton Soares Morais'in sözleşmesinin tek taraflı feshi ile ilgili bir yazı ulaşmıştır. ?Feshe gerekçe olarak ise adı geçen oyuncunun birikmiş alacaklarının ödenmemesi gösterilmiştir. ?Ancak, oyuncumuz Welliton hali hazırda kulübümüzden geçmişe ait her hangi bir alacağı olmadığı gibi Yönetim Kurulumuzca adı geçenin disiplinsiz hareketleri ve kampa geç katılmasından kaynaklı karar altına alınmış para cezası da beklemektedir. ?Anılan fesih yazısının futbolcumuz Welliton Soares Morais' in bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığı bilinmemekle beraber, bu işlemin anılan futbolcumuz ile avukatı arasındaki iletişim eksikliğinden de kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. ?Bu gelişmeler üzerine fırsatçı bir takım menajer ve avukatlar devreye girerek oyuncumuz ve kulübümüz menfaatlerine aykırı ve kendi kazançlarına olacak şekilde haksız işlemler yapmaktadırlar. ?Yaşanan gelişmelerde kulübümüz gerek uluslararası hukuk, iç hukuk ve transfer mevzuatı gibi konularda tamamen haklı durumdadır.? Her hangi bir fesihname TFF' na intikal ederse TFF fesihnameyi işleme koymak zorundadır. Böyle bir işlemin vuku bulması halinde ise, davacı olacak kulübümüz hem oyuncudan, hem transfer olacağı kulüpten ve hem de bu hataya sebep olan sorumlulardan ciddi tazminatlar talep edecektir. ?Bu arada hatalarını anlayan sorumlular durumu düzeltmek için il dışında bulunan kulüp başkanımızla görüşmeler yapmış, ancak şu ana kadar net bir sonuç alınamamıştır. ?Kulübümüz önce kulüp menfaatlerini, kulüp otoritesini ve mensubiyet duygusu ile hareket eden diğer oyuncuları düşünerek en doğru kararı verecek olup gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" denildi.



Kemaloğlu, yeni bir santrafor konusunda ise Galatasaray maçı sonrası teknik kadronun tutumuna göre karar vereceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan sarı kırmızılı kafile Galatasaray ile pazartesi günü oynanacak sezonun ilk resmi maçı için yarın saat 19.20'de uçakla İstanbul'a gidecek. Kayserispor'da maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.