Onları öldürüp geri gelecek!
KAYSERİSPOR'un kendine has üslubuyla dikkat çeken ve daha önce A Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Lucescu hakkında, "Onun için kurşunun önüne atlarım" ifadesin kullanan Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, deplasmandaki G.Saray maçı için yine esprili bir ifade kullandı. Sumudica, "Kazanmaya gideceğiz. Çok büyük takıma karşı oynayacağız. Bizden on kat bütçe ile transfer yaptılar. Deyim yerindeyse Kayserispor komandolar gibi çıkacak. Onları öldürüp geri gelecek" dedi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Onları öldürüp geri gelecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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