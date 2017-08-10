 Onları öldürüp geri gelecek! – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Onları öldürüp geri gelecek!

    Onları öldürüp geri gelecek!
    KAYSERİSPOR'un kendine has üslubuyla dikkat çeken ve daha önce A Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Lucescu hakkında, "Onun için kurşunun önüne atlarım" ifadesin kullanan Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, deplasmandaki G.Saray maçı için yine esprili bir ifade kullandı. , "Kazanmaya gideceğiz. Çok büyük takıma karşı oynayacağız. Bizden on kat bütçe ile transfer yaptılar. Deyim yerindeyse Kayserispor komandolar gibi çıkacak. Onları öldürüp geri gelecek" dedi.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:38
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