Umut Bulut, "Galatasaray zor maç"
Kayserispor kaptanı Umut Bulut, deplasmanda pazartesi akşamı karşı karşıya gelecekleri eski takımı Galatasaray maçı için, "Sezonun ilk haftasında 2 takım, zor bir müsabaka oynayacak" dedi.
Umut Bulut, Kayserispor'un kulüp tesislerinde Tarsus İdmanyurdu'nu 3-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Umut Bulut, şöyle konuştu:
"Aslına bakarsanız ben Galatasaray maçı öncesi yada sonrası konuşmak istemiyordum ancak "Galatasaray maçından sonra konuşacağım" şeklinde çıkan haberler nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı duydum.. Böyle bir şey konuşmadığımı buradan kamuoyuna açıklamak isterim. Galatasaray maçına gelince de sezonun ilk haftası zor bir maç olacak. Galatasaray'ın oldukça iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Herkes kendi takımının kazanmasını ister inşallah bizde iyi başlamak ve deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Galatasaray'da 4 sezon oynadım. Orada oynamak, herkese nasip olmaz. Ben çok mutluyum, Galatasaray'ın yeri bende ayrıdır. Öncelikle kendi takımım Kayserispor'a ligde başarılar diliyorum. Galatasaray'a da şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."
"BURAK YILMAZ'IN TRABZONSPOR'A GELMESİNE SEVİNDİM"
Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a transferine de değinen Umut Bulut, şunları söyledi:
"Burak iyi bir futbolcu, benim de iyi bir arkadaşım. Trabzonspor'da güçlü bir kadro oluşturdu. Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren iyi bir çıkış yakaladılar. Burak'ın vereceği katkı ile daha iyi olacaklardır. Burak'ın da Trabzona gelmesinden dolayı sevinçli olduğumu söyleyebilirim. Trabzonspor uyum sorununu çabuk atlatırsa şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaktır."
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:01
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Talisca'da son durum
Toplam 9
Yorum
CasCan Eğer sözleşme gereklerini BJK yerine getirmiş ise kimse alamaz. BJK nın kolaylık göstermesi ve Talisca'nın da istemesi lazım
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''G.Saray'da oynamak harikaydı''
Toplam 9
Yorum
aslan bu ülkenin paralarını saçanlar görsün 5 milyona oynayan adam brüt 1.8 e gitti taraftarda uyansın artık yazık bu bizim paramız yazıkkkkkkkk
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 49
Yorum
bunlar eren, selçuk ve muslera da gönderilmeliydi. geçen sene gs bütün derbileri kaybetti. sebebide bu üçlüydü.
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