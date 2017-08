Sumudica'dan Galatasaray yorumu

Rumen teknik adam yaptığı açıklamada, "Benim hayatım futbol. Ben futbolu yaşıyorum o nedenle bu yaşta saçım beyazladı. Ben hala kendimi futbolcu gibi hissediyorum. Ben onlara yakınım. Onlar benim ailem, bende onların babasıyım. Nasıl ki bir baba ailesi ile ilgilenmek zorundaysa bende onlarla ilgilenmek zorundayım. İyi bir takımımız olduğunu herkes söylüyor. Her takım iyi transferler yaptı ve hazırlandı. Kolay değil 15 yeni transferin yapılması, biz bunu yaptık" dedi.



"SİHİRLİ DEĞNEĞİM YOK. MOURINHO YA DA GUARDIOLA DEĞİLİM"

Taraftarların sabırlı olması gerektiğini değinen Marius Sumudica, "Benim sihirli değneğim yok. Mourinho ya da Guardiola değilim, ben sadece Sumudica'yım. Aşağı yukarı takımı kafamda kurdum. 8 sporcu aklımda, hazır. Galatasaray maçı zor olacak. Biz oraya kazanmak için gideceğiz. Ben oraya gidip futbolumuzu oynamak istiyorum. Çok büyük bir takıma karşı oynayacağız. Belki bizden on kat bütçe ile transferler yaptılar. Deyim yerindeyse Kayserispor oraya komandolar gibi çıkacak. Onları öldürüp geri gelecek. Eğer bunu yaparsak gerçekten iyi olacak. Şunun garantisini verebilirim; sahaya çıkacak futbolcu benim gibi canını dişine takarak oynayacak. Sahada oynamayacak olan futbolcu benimle birlikte yedek kulübesinde bile oturamaz. Bu yüzden 25 futbolcum var. Benim için yıldız futbolcu fark etmez. Kim çok çalışır, hak ederse o oynayacak" diye konuştu.



"FUTBOL AİLEMDEN ÖNCE GELİR"

Transfer yapıp yapmayacağı konusunda sorulan bir soru üzerine Rumen teknik adam, "Bir stoper transfer etmeyi düşünüyorduk ama Kana Bıyık çok iyi döndü. Ondan çok memnunum o nedenle transfer yapmayı düşünmüyorum. Takımda herkes bir olmak zorunda. Futbolcular taraftarlar onlara yakın olduğunda hissetmeliler. Yalnız hiçbir şey yapılmaz. Taraftar, takım ve yönetim birlik olduğunda neler yapılabilir herkese göstereceğiz. Örneğin, ben tek başıma sokağa çıksam birine sataşsam hemen tepki gösterebilirler ama hep beraber çıkarsak karşımızda durmaya çekinirler; işte takım, taraftar ve yönetim bir olursak aynen böyle olur. Hırsım konusunda ise Romanya'da 4-5 maç ceza aldım. Bunun ceremesini çektim. Ama ben buyum değişemem. Türkiye'de bunu dengeledim. Dengelemek zorunda olduğumu biliyorum. Türkler şakalaşmayı sevmiyor. Kayseri benim için harika bir yer, bu şehri seviyorum. Kimsensin sırtını okşamam. Ama takımdaki herkesi seviyorum. Umarım iyi bir takım oluruz. Türkiye'de sürekli hoca değişiyor bunu anlamıyorum. Ama umarım sezonu iyi bir yerde bitiririz. Değinmeden geçemeyeceğim; biraz korkum var. Biraz çılgınım. Taraftarımız da çılgın. Ben bir şey yaptığım zaman onların sahaya girmesinden korkuyorum. Ben bir şey söyleyeceğim bunu söylemekten utanıyorum ama; futbol ailemden önce gelir. Futbol bana hayatımda her şeyi verdi, her şeyi kazandırdı" diye konuştu.