 Asamoah Gyan'dan rakibine gözdağı – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Asamoah Gyan'dan rakibine gözdağı

    Asamoah Gyan'dan rakibine gözdağı

    Kayserispor'un Ganalı yıldızı Asamoah Gyan, "Ligde pazartesi akşamı, depasmanda karşılaşacağız Galatasaray’ın büyük bir takım olduğunu biliyoruz ama Kayserispor’da büyük bir camia. Rakibimizden çekinmiyoruz" dedi.

    Asamoah Gyan, takımının yaptığı antrenmandan sonra açıklama yaptı. Ligin ilk maçını değerlendiren Ganalı yıldız oyuncu, şunları söyledi: " Kayseri'ye ilk geldiğimden beri taraftarın bana ilgisi çok güzel. Sezon açılışında da taraftar karşısında ilk kez çıktım ve orada da bana karşı ilgileri çok güzeldi. Biliyorum ki Galatasaray büyük bir takım. İki takım için de zor bir maç olacak. Ama kimse bizi küçük görmesin. Çünkü futbol doksan dakika. Her şey olabilir, sonuç doksan dakika neticesinde belli olacak. Hep birlikte göreceğiz."

    ŞUT ÇALIŞTILAR
    Sezonun ilk hafta kapanış maçında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Kayserispor çalışmalarına başladı. Renktaşı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda düz koşu ve 5'e 2 çalışması ile başlayan antrenmanın ikinci kısmında yarı saha çift kale maç yapıldı. Son olarak yapılan şut çalışması ile antrenman sona erdi.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:52
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