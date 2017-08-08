Asamoah Gyan'dan rakibine gözdağı
Kayserispor'un Ganalı yıldızı Asamoah Gyan, "Ligde pazartesi akşamı, depasmanda karşılaşacağız Galatasaray’ın büyük bir takım olduğunu biliyoruz ama Kayserispor’da büyük bir camia. Rakibimizden çekinmiyoruz" dedi.
Asamoah Gyan, takımının yaptığı antrenmandan sonra açıklama yaptı. Ligin ilk maçını değerlendiren Ganalı yıldız oyuncu, şunları söyledi: " Kayseri'ye ilk geldiğimden beri taraftarın bana ilgisi çok güzel. Sezon açılışında da taraftar karşısında ilk kez çıktım ve orada da bana karşı ilgileri çok güzeldi. Biliyorum ki Galatasaray büyük bir takım. İki takım için de zor bir maç olacak. Ama kimse bizi küçük görmesin. Çünkü futbol doksan dakika. Her şey olabilir, sonuç doksan dakika neticesinde belli olacak. Hep birlikte göreceğiz."
ŞUT ÇALIŞTILAR
Sezonun ilk hafta kapanış maçında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Kayserispor çalışmalarına başladı. Renktaşı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda düz koşu ve 5'e 2 çalışması ile başlayan antrenmanın ikinci kısmında yarı saha çift kale maç yapıldı. Son olarak yapılan şut çalışması ile antrenman sona erdi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:52
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''Eksikler gözüküyor!''
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR 7FENERBAHÇE Hocam bu işin defansta h.ali, ismail köybaşı ve forvette Robin v.p, yürümeyeceği kesin kesin açık, birde stoper çok acil alınması lazım
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''Eksikler gözüküyor!''
Toplam 7
Yorum
OĞUZKAĞAN EVET GÖZÜKÜYOR. SOL BEK, 8 NUMARA(EKİCİ YETERSİZ) 10 NUMARA (ALEX DEN SONRA HİÇ OLMADI) EN AZ 2 TANE FORVET.
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Tudor'la olmaz
Toplam 29
Yorum
İMPARATOR DEĞİL ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ TAKIMDAN TEKLİF GELİNCE KONTRATIM VAR BAŞKANA SORUN DEDİ . İMPARATOR DEDİĞİMİZ KİŞİ İSE KAÇ PARA ALACAĞIM DEYİP KABUL ETTİ
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