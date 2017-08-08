Asamoah Gyan'dan G.Saray'a gözdağı
Kayserispor'un Ganalı yıldızı Asamoah Gyan, "Ligde pazartesi akşamı, depasmanda karşılaşacağız Galatasaray’ın büyük bir takım olduğunu biliyoruz ama Kayserispor’da büyük bir camia. Rakibimizden çekinmiyoruz" dedi.
Asamoah Gyan, takımının yaptığı antrenmandan sonra açıklama yaptı. Ligin ilk maçını değerlendiren Ganalı yıldız oyuncu, şunları söyledi: " Kayseri'ye ilk geldiğimden beri taraftarın bana ilgisi çok güzel. Sezon açılışında da taraftar karşısında ilk kez çıktım ve orada da bana karşı ilgileri çok güzeldi. Biliyorum ki Galatasaray büyük bir takım. İki takım için de zor bir maç olacak. Ama kimse bizi küçük görmesin. Çünkü futbol doksan dakika. Her şey olabilir, sonuç doksan dakika neticesinde belli olacak. Hep birlikte göreceğiz."
ŞUT ÇALIŞTILAR
Sezonun ilk hafta kapanış maçında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Kayserispor çalışmalarına başladı. Renktaşı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda düz koşu ve 5'e 2 çalışması ile başlayan antrenmanın ikinci kısmında yarı saha çift kale maç yapıldı. Son olarak yapılan şut çalışması ile antrenman sona erdi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:23
-
Dursun Özbek'ten Terim açıklaması
Toplam 26
Yorum
austin tamam adamı sevmiyoruz 5 yıllık filanda değil ama güzel tkm yapıldı herşey bi kenara bu yıl tam destek şart.brz sabır bu kadro çok ii..
-
Türkiye Kupası statüsü değişti
Toplam 1
Yorum
Genç, Aferim size Türk futbolu bitikti tamamen bitirdiniz genç futbolcularıda artık izleyemizcez herkes garanti kadroylo çıkar maçlara bravo,
-
Teo’da pazarlıklar kızıştı
Toplam 23
Yorum
Sabırr Ya şu liglerden bu ülkelerden topcu almayın her nesilde 1-2 adam çıkartıyolar zaten bi Lewandovkski var bu nesilde işte. Ayrıca çok para
Asamoah Gyan'dan G.Saray'a gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.