 Kayseripor’da izdihamlı store açılışı – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kayseripor’da izdihamlı store açılışı

    Kayseripor’da izdihamlı store açılışı

    Kayserispor yönetimi tarafından lisanslı ürünlerin satışı için yapılan “Store”de yaşanan izdiham nedeniyle futbolcular zor anlar yaşadı.

    Sarı Kırmızılı takım yönetimi tarafından açılan ve lisanslı Kayserispor ürünlerinin satıldığı mağaza açılışı gerçekleşti. Açılış öncesi taraftara konuşma yapan Kulüp Başkanı Erol Bedir, "Bu storeyi yönetim ya da formayı yapan firma değil taraftar açtı. Taraftar yerini istedi, store istedi bizde onların istekleri doğrultusunda açtık. Kayserispor kulübü hepimizindir. En çok da siz taraftarındır o nedenle sizin isteğiniz bizim için önemlidir. Desteğiniz olduğunuz sürece sesimiz İstanbul'dan bile duyulacaktır" dedi.

    TAKIM TAM KADRO KATILDI
    Mimarsinan Parkı içerisinde yer alan Kayserispor Store'nin açılışına yönetim kurulu ve futbolcular tam kadro katıldılar. Mağazadan Kayserispor forması alan taraftarlar futbolculara imzalatırken yaşanan izdiham nedeniyle futbolcular tekrar kulüp otobüsüne bindirildi. Taraftarın yoğun sevgisi otobüs alandan uzaklaştırılırken devam etti. Futbolcular gittikten sonra forma satısı devam etti.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayseripor’da izdihamlı store açılışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.