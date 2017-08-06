Kayseripor’da izdihamlı store açılışı

Sarı Kırmızılı takım yönetimi tarafından açılan ve lisanslı Kayserispor ürünlerinin satıldığı mağaza açılışı gerçekleşti. Açılış öncesi taraftara konuşma yapan Kulüp Başkanı Erol Bedir, "Bu storeyi yönetim ya da formayı yapan firma değil taraftar açtı. Taraftar yerini istedi, store istedi bizde onların istekleri doğrultusunda açtık. Kayserispor kulübü hepimizindir. En çok da siz taraftarındır o nedenle sizin isteğiniz bizim için önemlidir. Desteğiniz olduğunuz sürece sesimiz İstanbul'dan bile duyulacaktır" dedi.



TAKIM TAM KADRO KATILDI

Mimarsinan Parkı içerisinde yer alan Kayserispor Store'nin açılışına yönetim kurulu ve futbolcular tam kadro katıldılar. Mağazadan Kayserispor forması alan taraftarlar futbolculara imzalatırken yaşanan izdiham nedeniyle futbolcular tekrar kulüp otobüsüne bindirildi. Taraftarın yoğun sevgisi otobüs alandan uzaklaştırılırken devam etti. Futbolcular gittikten sonra forma satısı devam etti.



