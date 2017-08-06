Kayseripor’da izdihamlı store açılışı
Kayserispor yönetimi tarafından lisanslı ürünlerin satışı için yapılan “Store”de yaşanan izdiham nedeniyle futbolcular zor anlar yaşadı.
Sarı Kırmızılı takım yönetimi tarafından açılan ve lisanslı Kayserispor ürünlerinin satıldığı mağaza açılışı gerçekleşti. Açılış öncesi taraftara konuşma yapan Kulüp Başkanı Erol Bedir, "Bu storeyi yönetim ya da formayı yapan firma değil taraftar açtı. Taraftar yerini istedi, store istedi bizde onların istekleri doğrultusunda açtık. Kayserispor kulübü hepimizindir. En çok da siz taraftarındır o nedenle sizin isteğiniz bizim için önemlidir. Desteğiniz olduğunuz sürece sesimiz İstanbul'dan bile duyulacaktır" dedi.
TAKIM TAM KADRO KATILDI
Mimarsinan Parkı içerisinde yer alan Kayserispor Store'nin açılışına yönetim kurulu ve futbolcular tam kadro katıldılar. Mağazadan Kayserispor forması alan taraftarlar futbolculara imzalatırken yaşanan izdiham nedeniyle futbolcular tekrar kulüp otobüsüne bindirildi. Taraftarın yoğun sevgisi otobüs alandan uzaklaştırılırken devam etti. Futbolcular gittikten sonra forma satısı devam etti.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:30
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 47
Yorum
MERT Bir takıma 6 Şampiyonluk ve Uefa kupası kazandırmış hocanın gelmesini ancak rakip takım taraftarları istemez.
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 47
Yorum
Fatih hoca Fatih hoca gelecekse teknik adam olarak gelmeli ve bizim taraftara yazik galatasaray sondenemdeki basarilarini fatih hoca zamaninda kazandi
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 47
Yorum
MERT melih eser, tüm Galatasaraylılar adına konuşma yetkisini sana kim verdi? Ben Fatih Terimin hem de hemen gelmesini istiyorum mesela..
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