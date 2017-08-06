 Kayseri’nin gözü yüksekte – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Kayseri’nin gözü yüksekte

    Kayseri’nin gözü yüksekte
    Teknik Direktörü Marius Sumudica, gelecek hafta başlayacak yeni sezon öncesi taraftarlara umut saçtı. Sezona hazır olduklarını belirten Rumen hoca, "Umarım ki, geçen seneki sıkıntıları yaşamayacağız. Yönetim üzerine düşeni yaptı. Şimdi sorumluluk bende. İlk hedefim takımı iyi kurup, göze hoş gelen futbol oynatmak" sözlerini sarfetti.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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