Rumen hoca zaman istedi

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde açıklamada bulunan Sumudica, "Bu sezon için büyük sözler vermek istemiyorum. En büyük isteğim, taraftarımızın stadımızı doldurması. Takımımız ne kadar çok puan toplarsa, taraftarımız da o kadar stadı dolduracaktır. Takımımızın üst sıralarda olmasını istiyorum ama bunun için bir söz veremem. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hemen şampiyon olacağız demem çılgınca olur." ifadelerini kullandı.



Transferde önemli futbolcuları kadrolarına kattıklarını belirten Sumudica, takım olmanın önemine vurgu yaptı.



Kamp döneminde takım içindeki uyumu artırma çalışmalarına ağırlık verdiklerinin altını çizen Rumen teknik adam, "Takım içinde bir bağ kurmak çok önemli iştir. Kolektif anlamda bir oyun sergilemek istiyoruz. Çok fazla yeni oyuncumuz var, bu futbolcuları çok hızlı adapte etmek hiç kolay değildir ama biz sonuçta başarılı olacağımıza eminiz." şeklinde konuştu.



Kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Sumudica, "Önümüzdeki maçlara tek tek bakmak istiyorum. Bir hocanın geleceği, alacağı sonuçlara bağlıdır. Bireysel değil, takım halinde başarılı olmak istiyoruz. Kaliteli oyuncularımız var ama önemli olan takım olmaktır. Bu takım, her hafta kazandıkça hedefine daha güvenli şekilde ilerleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



"Agresif bir Kayserispor oluşturmaya çalışıyorum"

Türkiye'deki futbolcuların, Romanya ligindeki oyunculara göre daha agresif ve tutkulu olduğunu aktaran Rumen teknik adam, şunları ifade etti: "Türkiye'de oynayan futbolcular, daha agresif, istekli ve iştahlı bir oyun sergiliyor. Türkiye'deki futbolcular daha profesyonel. Onlara karşı saygı duyuyorum. Ben de agresif bir Kayserispor oluşturmaya çalışıyorum. Takımımın sahada her an pres yapan ve tribünlere gelen taraftarları mutlu eden bir futbol ortaya koymasını arzuluyorum."



"Türkiye'de uzun yıllar çalışmak istiyorum"

Türkiye'ye ve Türk futboluna uzun yıllardır hayran olduğunu belirten Sumudica, şöyle konuştu: "Kayserispor'da çok başarılı olmak ve Türkiye'de uzun yıllar çalışmak istiyorum. Türk futbolunu çok seviyorum, hayranım. Ben de karakter olarak Türk futbolculara benziyorum. Futbola tutkulu ve hırslıyım. Umarım, Türk futboluna faydalı olurum. Başarı elde ettikçe Türkiye'de daha uzun yıllar kalabileceğimin farkındayım. Bunun için çabalayacağım."



"Gyan'a saygım var ama özel bir önemi yok"

Futbolun bir takım oyunu olduğunu vurgulayan Sumudica, yeni transferleri Ganalı oyuncu Asamoah Gyan hakkında ise şunları kaydetti: "Gyan'a futbolcu olarak saygım var ama özel bir önemi yok. Kişisel olarak hiçbir oyuncu benim için önem taşımaz. Futbol, tek kişi üzerine kurulu bir oyun değil. Burada bir aileyiz. Her oyuncunun takım adına, takım ruhu adına katkı vermesi gerekir. Umarım o da böyle düşünür ve takımımıza büyük katkı sağlar."