Kayserispor'da mutluyum
Kayserispor’un Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, kendisinin Steau Bükreş takımının başına geçeceği yolundaki söylenti ve haberlere tepki gösterdi.
Sumudica ''Kayserispor'da mutluyum. Gerekirse 5 yıllık mukavele yaparım'' dedi.Avusturya'da kampta bulunan Marius Sumudica, son günlerde; Romanya yazılı ve görsel medyasında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle konuştu:''Benim Steau Bükreş takımının başına geçmem doğrultusunda talep ve telkinler çıkmakta olup, Şahsımın konuyla hiçbir ilgisi yoktur.
Steau Bükreş taraftarlarının ve Romanya futbol otoritelerinin yüzde 70'inin benim tekrar Romanya'da çalışmam konusunda çağrı yapmalarına rağmen ben kararımı çoktan vermiş ve Kayserispor ile sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Halen Avusturya kampında çok mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ayrıca, hedeflerim doğrultusunda seçmiş olduğum Kayserispor ile büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.Tekrar Romanya'ya dönüp Steau Bükreş'in başına geçmek bir yana, Kulüp Başkanımız Erol Bedir'e verdiğim söz üzerine isterlerse 5 yıllık yeni sözleşme imzalayabileceğimi bildirmiş bulunmaktayım. Kayserispor camiası ve büyük taraftarı bu tarz haberlere itibar etmesin''
Öte yandan, Kayserispor Avusturya kampı sonrası Kayseri'ye gelerek, 6 Ağustos'da düzenlenecek etkinlikle taraftarının önüne çıkacak
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:42
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