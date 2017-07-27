Bursaspor’da kombine satışı 8 bine ulaştı

Bursaspor’da 7 Temmuz tarihinde satışa sunulan kombine biletlerden 20 günde 8 bin adet satıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüp, 2017-2018 sezonuna ait kombineleri 7 Temmuz 2017 Cuma günü satışa sunmuştu. Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olan kombineler, ilk 10 gün 2016 - 2017 sezonu kombine sahibi taraftarlara ve divan kurulu üyelerimize öncelikli olarak satıldı. 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü itibariyle de genel satışa sunulan kombine biletlere taraftarların ilgi gösterdiği bildirildi.



Toplam 8 bin adet kombine alındı

Kombinelerin satışa sunulmasından bu yana 20 günde toplam 8 bin adet kombinenin satıldığı bildirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve OSB'lerin verdiği 20 bin kombine sözü için şu ana kadar Demirtaşpaşa Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) tarafından 2 bin kombine alındığı, bireysel olarak da 6 bin kombine satıldığı öğrenildi.



Tribünlere göre satılan kombine sayıları şöyle:

VIP 2. Balkon: 5

VIP 1. Balkon: 159

Batı Alt: 567

Doğu Alt: 1081

Doğu Üst: 2 bin 360

Güney Kale: 993

Kuzey Kale: 2 bin 765



Bursaspor'un 2017-2018 sezonu için belirlediği kombine bilet fiyatları şöyle:

Güney Kale Arkası (Teksas): 200 TL

Kuzey Kale Arkası: 200 TL

Kuzey Kale Arkası: (112. Blok - Sadece aile için): 150 TL

Doğu Üst: 350 TL

Doğu Alt: 500 TL

Batı Alt: 1500 TL

VIP: 2000 TL

