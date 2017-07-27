Bursaspor’da kombine satışı 8 bine ulaştı
Bursaspor’da 7 Temmuz tarihinde satışa sunulan kombine biletlerden 20 günde 8 bin adet satıldığı bildirildi.
Toplam 8 bin adet kombine alındı
Kombinelerin satışa sunulmasından bu yana 20 günde toplam 8 bin adet kombinenin satıldığı bildirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve OSB'lerin verdiği 20 bin kombine sözü için şu ana kadar Demirtaşpaşa Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) tarafından 2 bin kombine alındığı, bireysel olarak da 6 bin kombine satıldığı öğrenildi.
Tribünlere göre satılan kombine sayıları şöyle:
VIP 2. Balkon: 5
VIP 1. Balkon: 159
Batı Alt: 567
Doğu Alt: 1081
Doğu Üst: 2 bin 360
Güney Kale: 993
Kuzey Kale: 2 bin 765
Bursaspor'un 2017-2018 sezonu için belirlediği kombine bilet fiyatları şöyle:
Güney Kale Arkası (Teksas): 200 TL
Kuzey Kale Arkası: 200 TL
Kuzey Kale Arkası: (112. Blok - Sadece aile için): 150 TL
Doğu Üst: 350 TL
Doğu Alt: 500 TL
Batı Alt: 1500 TL
VIP: 2000 TL
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:56
-
Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 24
Yorum
GS FOREVER Tamamen formalite olduğunu düşünüyorum, terimin istifası biliniyordu ve beklendi, şimdi zamanı geldi. İmparator ihtimali daha fazla bence...
-
Fatih Terim-TFF olayının perde arkası
Toplam 6
Yorum
alibeker İstifa eden tazminat alamaz. Demek ki kovuldu; işine son verildi ki tazminat konuşuluyor!
-
Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 58
Yorum
alibeker Fatih, büyük ihtimalle kovuldu, o yüzden tazminat konuşuluyor. Çünkü istifa eden tazminat alamaz.
Bursaspor’da kombine satışı 8 bine ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.