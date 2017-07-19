Kayseri’de imza şov
Transferin hızlı takımında dün de hareketli saatler vardı. Sarı-kırmızılılar; Tiago Lopes, Canberk ve Erkan’a imza attırdı, yeni sezon öncesi 15 takviye yaptı
Portekizli Tiago ile Canberk sağ bekte görev yaparken, Erkan ise savunmanın solunda oynuyor. Kayserispor, bu 3 oyuncuyla birlikte yeni sezon öncesi 15 transfer gerçekleştirirken, teknik heyetin raporu doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni isimlerin de açıklanabileceği öğrenildi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:37
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
Kayseri’de imza şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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