 Kayseri’de imza şov – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Kayseri’de imza şov

    Kayseri’de imza şov

    Transferin hızlı takımında dün de hareketli saatler vardı. Sarı-kırmızılılar; Tiago Lopes, Canberk ve Erkan’a imza attırdı, yeni sezon öncesi 15 takviye yaptı

    Yeni sezon öncesi transferde coşan 'da dün de 3 imza vardı. Sarı-kırmızılılar; Tiago Lopes, Canberk Aydın ve Erkan Kaş ile de resmi sözleşme imzaladı. Romanya'da CFR Cluj forması giyen 28 yaşındaki Lopes ile 1 artı 1, Samsunspor'un altyapısından yetişen 24 yaşındaki Canberk 3, geçtiğimiz sezon takımda kiralık oynayan 25 yaşındaki Erkan'la da 2 yıllık anlaşma yapıldı.

    Portekizli Tiago ile Canberk sağ bekte görev yaparken, Erkan ise savunmanın solunda oynuyor. Kayserispor, bu 3 oyuncuyla birlikte yeni sezon öncesi 15 transfer gerçekleştirirken, teknik heyetin raporu doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni isimlerin de açıklanabileceği öğrenildi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:37
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