Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Romanya 1. Ligi takımlarından CFR Cluj forması giyen 28 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Tiago Lopes ile 1 artı 1 yıllık, Samsunspor'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

Ayrıca geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu Erkan Kaş ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Öte yandan, 24 yaşındaki Deniz Türünç'ün sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.