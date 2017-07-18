 Kayserispor'da 3 transfer birden – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    'da 3 transfer birden

    <a href="/index/kayserispor?id=e7a6ff93-9d3d-436a-aae8-fecbad4a400f" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'da 3 transfer birden

    Süper Lig ekiplerinden , Erkan Kaş, Tiago Lopes ile Canberk Aydın'ı renklerine bağladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Romanya 1. Ligi takımlarından CFR Cluj forması giyen 28 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Tiago Lopes ile 1 artı 1 yıllık, Samsunspor'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

    Ayrıca geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu Erkan Kaş ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Öte yandan, 24 yaşındaki Deniz Türünç'ün sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:06
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