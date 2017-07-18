Kayserispor'da 3 transfer birden
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Erkan Kaş, Tiago Lopes ile Canberk Aydın'ı renklerine bağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Romanya 1. Ligi takımlarından CFR Cluj forması giyen 28 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Tiago Lopes ile 1 artı 1 yıllık, Samsunspor'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
Ayrıca geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu Erkan Kaş ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Öte yandan, 24 yaşındaki Deniz Türünç'ün sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:06
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Aslan gibi teklif
Toplam 19
Yorum
iyi iyi yıldız aldıkça sönüyo.bi iki daha alırsa kümeye oynar
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Dörtte sıfır!
Toplam 14
Yorum
derinlik yok kalite yok takım da kalite yok bir kaç futbolcu dışında fener topçusu değiller hiç biri transfer de yapamıyoruz tek ümit aykutun ofansif bir takimoyunu
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Isla Fenerbahçe'de
Toplam 35
Yorum
Veysi MİDYAT Bence G.Gönül ´ün bir tık üstü . iyi transfer. Böylece sağ bekimiz de artık hücuma katılabilecek
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