Kayserispor defansın sol kanadı için geçen yıl kiralık olarak oynayan Sivassporlu Erkan Kaş'a talip oldu.



Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Mario Sumudica, Kayserispor'da geçtiğimiz yıl top koşturan Erkan Kaş'ın videolarını izleyip takıma kazandırılmasını istedi. Bunun üzerine Kayserispor, Erkan Kaş'a talip oldu.



Kayserispor yeni sezonda defansın solu için Adana Demirsporlu Oğuzhan ve Fransa'dan gurbetçi Atila'yı renklerine katmıştı.