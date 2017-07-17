Kayserispor Erkan Kaş'a talip
Kayserispor, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Sivasspor'un oyuncusu Erkan Kaş'ın bonservisini almak için girişimlere başladı.
Kayserispor defansın sol kanadı için geçen yıl kiralık olarak oynayan Sivassporlu Erkan Kaş'a talip oldu.
Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Mario Sumudica, Kayserispor'da geçtiğimiz yıl top koşturan Erkan Kaş'ın videolarını izleyip takıma kazandırılmasını istedi. Bunun üzerine Kayserispor, Erkan Kaş'a talip oldu.
Kayserispor yeni sezonda defansın solu için Adana Demirsporlu Oğuzhan ve Fransa'dan gurbetçi Atila'yı renklerine katmıştı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:23
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Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 1
Yorum
öğretici lucescu ile görüştük , tudor her halikarda yolcu, muslerayı da iyi bir teklif gelirlerse satarız demek istiyor mendebur yalancı !
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Çeşme tatili kızdırdı
Toplam 26
Yorum
CLman eger yerli oyuncu olcaksa kadroda sadece alt yapidan oyuncu olmali..boyle yasin sinan tolga gibi gevsek adamlari seven taraftar var bide..!!
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''Halkayı daralttık''
Toplam 11
Yorum
Süper Yetenek Alper Alper çok yetenekli ve oyunu ofansif oynayabilen biri. Bence başarısızlığının nedenini ileride pres yapılmamasından kaynaklanıyordu...
Kayserispor Erkan Kaş'a talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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