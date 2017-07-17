 Kayserispor Erkan Kaş'a talip – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kayserispor Erkan Kaş'a talip

    Kayserispor Erkan Kaş'a talip

    Kayserispor, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Sivasspor'un oyuncusu Erkan Kaş'ın bonservisini almak için girişimlere başladı.

    Kayserispor defansın sol kanadı için geçen yıl kiralık olarak oynayan Sivassporlu Erkan Kaş'a talip oldu.

    Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Mario Sumudica, Kayserispor'da geçtiğimiz yıl top koşturan Erkan Kaş'ın videolarını izleyip takıma kazandırılmasını istedi. Bunun üzerine Kayserispor, Erkan Kaş'a talip oldu.

    Kayserispor yeni sezonda defansın solu için Adana Demirsporlu Oğuzhan ve Fransa'dan gurbetçi Atila'yı renklerine katmıştı.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:23
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