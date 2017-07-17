Kayserispor Avusturya’da kampa girecek
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımının 19 Temmuz’da Avusturya’da 3'üncü kamp dönemini başlatacağını, 3 Ağustos'a kadar sürecek kampa yeni transfer Asamoah Gyan’ın da katılacağını açıklandı.
Erzurum kampının son derece yararlı geçtiğini ve oynadıkları Konyaspor ve Akhisar Belediyespor özel maçlarının sonucundan çok ortaya konulan futbola baktıklarını söyleyen başkan Erol Bedir, ''Kayseri, ardından Erzurum kampları başarılı şekilde tamamlandı. Transfer ettiğimiz 12 oyuncuyla güçlenen kadromuz, uyum sorununu kısa sürede atlattı. Teknik kadromuzun verdiği rapora göre kişisel olarak oyuncularımız kendilerinden beklenenin üzerinde bir performans ortaya koydu. Her iki hazırlık maçında oyuncularımız 15-20'şer dakika süre aldı. Yani, teknik kadromuz tümünü görme olanağı buldu. O nedenle bu maçlar ölçü olamaz. Bizim için ölçü, Avusturya kampındaki 4 maçtan sonra 2 maçtaki sonuçlar olacak'' dedi
AVUSTURYA KAMPINDA 4 ÖZEL MAÇ
Öte yandan, kendilerine 3 gün izin verilen Kayserisporlu futbolcular 19 Temmuz'da Avusturya'nın Salzburg kentinde kampa girecek. Sarı kırmızılı ekibin renklerine kazandırdığı futbol yıldızı Asamoah Gyan'ın da Avusturya kampına katılacağı bildirildi Sarı kırmızılı ekip, Avusturya Salzburg'daki kamp sırasında Çek liginden Zbrojovka Brno , İtalyan ligi ekiplerinden Udinese, Katar lig şampiyonu Lekhwiya SC ve Alman Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 ile 4 özel maç oynayacak.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:45
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Göztepe, Fransız yıldızla anlaştı
Toplam 1
Yorum
Turgut Gezgin Premier league "i bırakıp, Göztepe"ye gelmesi düşündürücü
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Mariano sağı uçuracak
Toplam 6
Yorum
DAHA GENÇ VE DENEYİMLİ BİRİ 31 YAŞINDAKİ BU ADAMIN SABRİ DEN NE FARKI VAR. ODA 33 YAŞINDAYDI. VERİLEN PARAYA YAZIK. DAHA GENÇ VE DENEYİMLİ BİRİ ALINABİLİRDİ
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En ciddi alıcı F.Bahçe
Toplam 2
Yorum
/*/ BEN ARFA FENER DE..
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