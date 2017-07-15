Deniz Türüç 2020'ye kadar Kayserispor'da
Kayserispor, geçen sezonki perfomansıyla dikkatleri üzerine çıkan oyuncusunun sözleşmesini uzattı...
Kayserispor, son dönemlerde zaman zaman adı Beşiktaş ile de anılan Deniz Türüç'ün sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncunun 2018'de bitecek olan sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.
Geçen sezon ligde çıktığı 32 maçta 11 gol atıp 11 de asist yapan Deniz Türüç, başarılı performansıyla A Milli Takım'a da çağrılmıştı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:13
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Bugünkü rakip Marsilya
Toplam 8
Yorum
alex copluk h ali volkan sener m topal alper vanpersi bunlarla herzaman yenilmeye mahkumdur bu takimacizler takimi
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Kartallar Çin yolcusu
Toplam 1
Yorum
advers Çinde L.P.Scolarnin çalıştırdığı EVERGRANDE takımını Türkiyeye hazırlık maçı yapmak için davet edin nasıl bir takımmış bir görelim .
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Lazio’nun Tolgay ısrarı
Toplam 6
Yorum
advers Tolgaya Lazio 2 numara az gelir Beşiktaş gibi bir takım Lazio için bırakılıp gidilmez Tolgay bu takımın uzun süre LOKOMOTİFİ olacak futbolcu
Deniz Türüç 2020'ye kadar Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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