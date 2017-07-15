 Deniz Türüç 2020'ye kadar Kayserispor'da – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    2020'ye kadar Kayserispor'da

    Deniz Türüç 2020'ye kadar Kayserispor'da

    Kayserispor, geçen sezonki perfomansıyla dikkatleri üzerine çıkan oyuncusunun sözleşmesini uzattı...

    Kayserispor, son dönemlerde zaman zaman adı Beşiktaş ile de anılan 'ün sözleşmesini yeniledi.

    Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncunun 2018'de bitecek olan sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

    Geçen sezon ligde çıktığı 32 maçta 11 gol atıp 11 de asist yapan Deniz Türüç, başarılı performansıyla A Milli Takım'a da çağrılmıştı.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:13
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