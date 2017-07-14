 Sabri bugün imzayı atıyor – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Sabri bugün imzayı atıyor

    Sabri bugün imzayı atıyor
    Kayserispor'un uzun süren görüşmeler sonunda anlaşma sağladığı 'nun imza günü belli oldu. Sarı-kırmızılıların 2 yıllık anlaşma sağladığı tecrübeli futbolcunun, bugün yeni formasını giyeceği ve basın önünde sözleşme imzalayacağı açıklandı. 34 yaşındaki oyuncu, Kayserispor'da yıllık net 500 bin euro kazanacak.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:10
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