 "Sabri ile anlaştık" – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    "Sabri ile anlaştık"

    "Sabri ile anlaştık"

    Süper Lig hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren 'da dün flaş bir gelişme yaşandı.

    , Erzurum kampına giderek Başkan Erol Bedir ile pazarlığa oturdu. , Sabri Sarıoğlu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, "Kendisi ile sıkı bir Kayseri pazarlığı yaptık ve kendisini ikna ettik. 2 yıllığına anlaşma sağladık" dedi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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