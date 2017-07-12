 Kayseri’nin sabrı taştı resti çekti – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Kayseri’nin sabrı taştı resti çekti

    Kayseri’nin sabrı taştı resti çekti

    Galatasaray'dan ayrılan 'na talip olan , resti çekti.

    32 yaşındaki milli sağ beki transfer etmek için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı yönetimin, Sabri'ye artık bir karar vermesi için mesaj gönderdiği öğrenildi. İç Anadolu ekibinin tecrübeli futbolcuya, "Seni kadromuzda görmek istiyoruz. Artık kararını ver" şeklinde rest çektiği ve her ihtimale karşı alternatif isimlerle görüştüğü kaydedildi. Göztepe'nin de listesindeki Sabri, geçen sezon 34 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:50
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