Kayseri’nin sabrı taştı resti çekti

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'na talip olan Kayserispor, resti çekti.

32 yaşındaki milli sağ beki transfer etmek için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı yönetimin, Sabri'ye artık bir karar vermesi için mesaj gönderdiği öğrenildi. İç Anadolu ekibinin tecrübeli futbolcuya, "Seni kadromuzda görmek istiyoruz. Artık kararını ver" şeklinde rest çektiği ve her ihtimale karşı alternatif isimlerle görüştüğü kaydedildi. Göztepe'nin de listesindeki Sabri, geçen sezon 34 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.