 Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'da yeni sezon hazırlıkları

    Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da kampta bulunan , yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

    Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:17
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