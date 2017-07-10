Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da kampta bulunan Kayserispor, yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İdman, çift kale maçla tamamlandı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:17
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Eski Bursasporlulardan verim alınamadı
Toplam 7
Yorum
CC fernandaoyu futboldan çıkarıp güreşe sokun nolmuş pehlivan gibi olmuş :))))))9
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Aboubakar Ada yolcusu
Toplam 7
Yorum
net nereye giderse gitsin çok kıymete bindirdiler çok iyi forvet değil kaçırdığı golleride gördük geçen yıl gibi bekleme yapmasınlar
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'Bekleme yapma'
Toplam 33
Yorum
defolasıcalar biri hoca biri kaleci taklidi yapar olanda biz taraftara olur.azizin çiftliğinde yok yok maşallah
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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