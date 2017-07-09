 Kayseri’de geri sayım – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Kayseri’de geri sayım

    Kayseri’de geri sayım
    Birçok ismi kadrosuna katan Kayseri'de gündem Sabri Sarıoğlu. Galatasaray ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyla temas halinde olan sarı-kırmızılılar, transferi bitirmeyi hedefliyor. Başkan Erol Bedir'in görüştüğü 32 yaşındaki futbolcunun pazartesi gününe kadar süre istediği belirtilirken, sözleşmelerin imzalanması bekleniyor.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:19
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