Kayseri’de geri sayım

Birçok ismi kadrosuna katan Kayseri'de gündem Sabri Sarıoğlu. Galatasaray ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyla temas halinde olan sarı-kırmızılılar, transferi bitirmeyi hedefliyor. Başkan Erol Bedir'in görüştüğü 32 yaşındaki futbolcunun pazartesi gününe kadar süre istediği belirtilirken, sözleşmelerin imzalanması bekleniyor.