 Gyan’dan 15 gol sözü – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Gyan’dan 15 gol sözü

    Gyan’dan 15 gol sözü
    'un flaş transferi Asamoah Gyan, imza töreni sonrası gol sözü verdi. 550 bin euro garanti para ve aylık 15 bin euro'ya imza atan 32 yaşındaki Ganalı golcü, hedefleri olan bir takım olduğu için Kayseri'yi seçtiğini belirterek, "En az 15 gol atacağım. Taraftarlarımız alkışlamaya hazır olsun" dedi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:26
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