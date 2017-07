Kayserispor transfere doymuyor

Süper Lig'de son iki sezonda kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, 2017-2018'de aynı sıkıntıları yaşamamak için ligin sona ermesinin ardından transferde yaptığı hamlelerle dikkati çekti.

Geride kalan sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp, takımı Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile şampiyonluk yaşayan 46 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya emanet etti.



?Önce hoca sonra futbolcu

Kayserispor Kulübü, Sumudica'yı teknik direktörlük görevine getirdikten sonra zaman kaybetmeden transferlere başladı. Yeni sezon öncesi ilk transferini Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen Almanya doğumlu Türk orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü renklerine bağlayarak gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Asamoah Gyan, Stephane Badji, Geoffrey Bia, Dejan Meleg, Fernando Boldrin, Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Gonzalo Espinoza, Şamil Çinaz, Ömer Kandemir, Atila Turan ve Oğuzhan Berber'i de kadrosuna kattı.



Dış transferde 8'i yabancı 13 futbolcuyla sözleşme imzalayan Kayseri ekibi, Ali Ahamada, Landry Nguemo, Miladin Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman'dan da takım bulmalarını istedi.

?

Hedef sportif başarı

?Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamada, transferlerden ziyade kulüp idaresi, profesyonel kulüp yönetimi ve sportif başarılarla öne çıkmayı amaçladıklarını söyledi.



Sportif başarının elde edilmesi ve gelecek sezon sıkıntı yaşamamak için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bedir, "Spor kamuoyunun belirttiği gibi 18 kulüp içerisinde sanıyorum kampa tam takım olarak gidecek tek ekip biziz. Bugün itibarıyla yaptığımız kontratlarla 2017-2018 sezonunu sıkıntısız geçireceğimizi, daha güzel yerleri hedefleyerek geçireceğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.



Transfer çalışmalarımız sürüyor

Bedir, yaptıkları değerlendirmeler sonucu transferde 12-13 futbolcuya ihtiyaç duyduklarını tespit ettiklerini ve çalışmaları bu doğrultuda sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti: "Yeni teknik direktör, yeni oyuncu, yeni yönetim, yeni hedefler koyduğunuz zaman takımı bir an evvel toparlayıp kampa hazır götürmeniz lazım. Çünkü uyum süreci diye bir olay var. Bunun atlatılabilmesi için futbolcuların birbirlerini ya da hocanın takımını bir an evvel tanıması, sistem konusunda oyuncuları geliştirmesi lazım. Bu bakımdan fazla transfer yapma, çabuk yapma, kaliteli oyuncuları kadromuza katma mecburiyeti vardı. Bu transferleri nasıl yaptığımıza gelince de eğer işinizi severseniz, eğer aylar öncesinden bu işin hazırlığını, mutfak çalışmasını yaparsanız, son günleri beklemezseniz, elinizdeki alternatifleri değerlendirir, bu işi halledersiniz. Kayseri, zekasıyla, pratikliğiyle ve yaptığı işin doğruluğu ile övünen bir şehir. Biz de bu şehirde ekmek yiyip su içiyoruz. Demek ki buralardan bir şey bize de bulaşmış. Biz kadroyu kurarken 16-17 birbirine denk ilk 11 oyuncusu olsun istedik. 4-5 futbolcu, bu oyuncuları yedekleyecek, kulübede oturdukları zaman fazla sıkıntı çıkarmayacak ama tecrübeli elemanlar olsun istedik. 3-4 de Kayserispor'un geleceği olan genç oyunculardan kadromuzu oluşturduk."



" Tüm takımların içeride, dışarıda çekinecekleri bir ekip olmak istiyoruz"

Kayseri'nin tüm unsurlarıyla kulübün yanında kenetlendiğine dikkati çeken Bedir, bugün gelinen noktada gerek yerel gerek ulusal medyada Kayserispor'un hak ettiği yeri bulduğunu ifade etti.



Kulüp olarak kendilerine sadece hedefler koymadıklarını bu hedefe gidecek yolda icraatlar da yaptıklarını anlatan Bedir, iyi oynayan, ses getiren, tribünleri dolduran bir takım arzuladıklarını belirtti. Bedir, sözlerini şöyle tamamladı:"Tüm takımların içeride, dışarıda çekinecekleri bir ekip olmak istiyoruz. Böyle güçlü, dinamik, güzel futbol oynayan, yönetimiyle şehriyle bütünleşmiş bir takımın hedefi her zaman elde edilen başarının bir üstüdür. Ancak sadece hedef koymakla olmuyor, icraat lazım. Şu anda yaptığımız icraat herhalde herkesin kafasında olumlu düşünceler oluşturmuştur. İnşallah buna layık oluruz. Kampa kadar 2 oyuncu takviyesi daha yapmayı planlıyoruz. Baktığımızda diğer takımlar daha işin başındayken biz bu manada işi sonlandırmış olacağız."