 Gyan Kayseri'de – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Gyan Kayseri'de

    Gyan Kayseri'de

    Bursaspor ve Göztepe’nin de peşinde olduğu dünyaca ünlü 32 yaşındaki santrfor, ’u seçti. Yıllık 1. 5 milyon euro’ya anlaşılan 2+1 yıllık sözleşmenin altına imzayı attı.

    , flaş bir transferin altına imza attı. Transferin hareketli kulübü sarı-kırmızılılar, daha önce Bursa ve Göztepe'nin de peşinde olduğu Asamoah Gyan'ı da kadrosuna kattı. Hedefini üst sıralar olarak belirleyen Kayseri, bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya İstanbul'da imza töreni düzenledi. BONUSLAR da dahil olmak üzere yılda 1.5 milyon euro kazanacak olan 32 yaşındaki ünlü golcü, Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in yanı sıra Türkiye temsilciliği yapan Ömer Özen'in de katıldığı imza töreninde 2+1 yıllık resmi sözleşmenin altına imzayı attı.

    ÜÇ BÜYÜK LİGDE OYNADI
    En son Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ahli'de forma giyen, Gana'nın da da kaptanlığını yapan Gyan; İtalya'da Udinese, Fransa'da Rennes ve İngiltere'de Sunderland gibi önemli takımlarda görev yaptıktan sonra Çin'de Shangai SIPG'e transfer oldu. Geçen sezon Al Ahli'ye kiralanan ve 18 maçta rakip fileleri 9 kez havalandıran Gyan, Gana Milli Takımı'yla da 51 maçta 26 gol kaydetti.

    İLK ÖNCE 'FOTOMAÇ' DUYURMUŞTU
    Türkiye'nin en çok satan bir numaralı spor gazetesi Fotomaç, farkını bir kez daha ortaya koydu. Transfer haberciliğinde de rakiplerine fark atan FOTOMAÇ, Kayserispor'un Gyan ile görüşmesini ve transfer sürecini ilk kez duyurarak bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşadı. Hep söylediğimiz gibi, transferler FOTOMAÇ'tan izlenir, önce her zaman FOTOMAÇ yazar...
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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