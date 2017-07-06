Gyan Kayseri'de
Bursaspor ve Göztepe’nin de peşinde olduğu dünyaca ünlü 32 yaşındaki santrfor, Kayserispor’u seçti. Yıllık 1. 5 milyon euro’ya anlaşılan Asamoah Gyan 2+1 yıllık sözleşmenin altına imzayı attı.
ÜÇ BÜYÜK LİGDE OYNADI
En son Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ahli'de forma giyen, Gana'nın da da kaptanlığını yapan Gyan; İtalya'da Udinese, Fransa'da Rennes ve İngiltere'de Sunderland gibi önemli takımlarda görev yaptıktan sonra Çin'de Shangai SIPG'e transfer oldu. Geçen sezon Al Ahli'ye kiralanan ve 18 maçta rakip fileleri 9 kez havalandıran Gyan, Gana Milli Takımı'yla da 51 maçta 26 gol kaydetti.
İLK ÖNCE 'FOTOMAÇ' DUYURMUŞTU
Türkiye'nin en çok satan bir numaralı spor gazetesi Fotomaç, farkını bir kez daha ortaya koydu. Transfer haberciliğinde de rakiplerine fark atan FOTOMAÇ, Kayserispor'un Gyan ile görüşmesini ve transfer sürecini ilk kez duyurarak bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşadı. Hep söylediğimiz gibi, transferler FOTOMAÇ'tan izlenir, önce her zaman FOTOMAÇ yazar...
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:31
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
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