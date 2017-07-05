 Kayserispor'a Espinoza'dan imza – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Kayserispor'a Espinoza'dan imza

    Kayserispor'a Espinoza'dan imza

    Şili milli takımında da oynayan Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo, 26 saatlik 3 aktarmalı uçak yolculuğundan sonra Kayseri'ye gelerek kendisini 2 yıllığına Kayserispor oyuncusu yapan mukaveleyi imzaladı. Bu arada Kayskerispor'lu futbolcular yarın 2.kamp dönemi için Erzurum Palandöken'e gidecek.

    Kayserispor'un Şili' milli takımı ve Ude Chile takımından transfer ettiği orta saha oyuncusu Gonzalo Espinoza,Şili'den Almanya'ya oradan İstanbul aktarmalı Kayseri uçağıyla 26 saat süren uzun bir yolculuğun ardından sarı kırmızılı ekibin Karpuzatan tesislerine geldi. Sağlık muayenesinin ardından tecrübeli oyuncu kulüp başkanı Erol Bedir'le birlikte 2 yıllık sözleşmeyi imzalayıp, Erzurum ve Avusturya kamp kadrosuna dahil oldu.

    DENİZ TÜRÜÇ VE MENDES'DE KAMPA KATILDI
    Bu arada kendilerine milli takım kamplarından sonra izin verilen deniz Türüç ile Mendes'de Kayserispor tesislerine gelerek birinci dönemin ilk kampındaki son antrenmana katıldı. Kayserispor kafilesi yarın saat 11. 15'de İstanbul'a oradan da 2. kamp dönemi için Erzurum'a geçerek 2134 metredeki Palandöken dağındaki Sway otele yerleşecek. Sarı krırmızılı oyuncular 15 Temmuz'da kadar yüksek irtifada kamp yaptıktan sonra 3.dönem ve son kamp dönemi için Avusturya'ya geçecek.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:43
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