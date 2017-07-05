Kayserispor'a Espinoza'dan imza
Şili milli takımında da oynayan Gonzalo Alejandro Espinoza Toledo, 26 saatlik 3 aktarmalı uçak yolculuğundan sonra Kayseri'ye gelerek kendisini 2 yıllığına Kayserispor oyuncusu yapan mukaveleyi imzaladı. Bu arada Kayskerispor'lu futbolcular yarın 2.kamp dönemi için Erzurum Palandöken'e gidecek.
Kayserispor'un Şili' milli takımı ve Ude Chile takımından transfer ettiği orta saha oyuncusu Gonzalo Espinoza,Şili'den Almanya'ya oradan İstanbul aktarmalı Kayseri uçağıyla 26 saat süren uzun bir yolculuğun ardından sarı kırmızılı ekibin Karpuzatan tesislerine geldi. Sağlık muayenesinin ardından tecrübeli oyuncu kulüp başkanı Erol Bedir'le birlikte 2 yıllık sözleşmeyi imzalayıp, Erzurum ve Avusturya kamp kadrosuna dahil oldu.
DENİZ TÜRÜÇ VE MENDES'DE KAMPA KATILDI
Bu arada kendilerine milli takım kamplarından sonra izin verilen deniz Türüç ile Mendes'de Kayserispor tesislerine gelerek birinci dönemin ilk kampındaki son antrenmana katıldı. Kayserispor kafilesi yarın saat 11. 15'de İstanbul'a oradan da 2. kamp dönemi için Erzurum'a geçerek 2134 metredeki Palandöken dağındaki Sway otele yerleşecek. Sarı krırmızılı oyuncular 15 Temmuz'da kadar yüksek irtifada kamp yaptıktan sonra 3.dönem ve son kamp dönemi için Avusturya'ya geçecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:43
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 35
Yorum
umar lugano sizde oynamamıştı gerçi :d
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 7
Yorum
BAŞARILAR ÇOK İYİ OLACAKLAR İNŞALLAH.HEPSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ VE GS YIN KIYMETİNİ BİLMELERİNİ DİLİYORUZ
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İran’dan forvet atağı
Toplam 14
Yorum
Erdogan Bu adamlan biz gine SAMPION oluruz Sampionlar liginde de finale kadar Abu dan daha iyi o kesin
Kayserispor'a Espinoza'dan imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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