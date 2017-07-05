Gyan ve Sabri cuma netleşiyor
Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, Gyan ve Sabri Sarıoğlu için gün verdi.
ESPİNOZA KAYSERİ'DE
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Şilili orta saha oyuncusu Gonzalo Espinoza ile sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu imza töreninde 27 yaşındaki Espinoza, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezonu Şili ve Arjantin liglerinde geçiren Gonzalo Espinoza, toplam 26 maça çıktı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
-
Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
-
Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
-
Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
Gyan ve Sabri cuma netleşiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.