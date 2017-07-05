 Gyan ve Sabri cuma netleşiyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Gyan ve Sabri cuma netleşiyor

    Gyan ve Sabri cuma netleşiyor

    'da Başkan Erol Bedir, Gyan ve Sabri Sarıoğlu için gün verdi.

    Bedir, "Asamoah ve Sabri ile ilgili insanların meraklı olduğunu biliyorum. Cuma hayırlı bir gün, inşallah cuma bir bilgi vermiş oluruz" dedi. Öte yandan kaleci Ali Ahamada, Nguemo, Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman kadro dışı bırakılıp, kulüp bulmaları istendi.

    ESPİNOZA KAYSERİ'DE
    Süper Lig ekiplerinden , Şilili orta saha oyuncusu Gonzalo Espinoza ile sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu imza töreninde 27 yaşındaki Espinoza, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezonu Şili ve Arjantin liglerinde geçiren Gonzalo Espinoza, toplam 26 maça çıktı.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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