 Asamoah Gyan, Kayserispor'da – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Asamoah Gyan, Kayserispor'da

    Asamoah Gyan, Kayserispor'da

    Kayserispor, Asamoah Gyan'la 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, uzun süredir transferi için uğraş verilen Gyan ile İstanbul'da yapılan son görüşmede anlaşma sağlandı.

    Kulüp Başkanı Erol Bedir'in oyuncuyla görüşerek anlaşmayı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Başkanımız Erol Bedir, Asamoah Gyan, oyuncu ile direkt temas kurmamızı sağlayan Gökhan Altıntaş, Tuna Kaya ve kulüp yetkililerimiz İstanbul'da yapılan son toplantı neticesinde anlaşma sağlayarak futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Başkanımız Erol Bedir, futbolcumuz Asamoah Gyan ve kulüp yetkililerimiz Kayseri'ye hareket edeceklerdir."

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:33
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