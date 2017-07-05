Asamoah Gyan, Kayserispor'da
Kayserispor, Asamoah Gyan'la 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, uzun süredir transferi için uğraş verilen Gyan ile İstanbul'da yapılan son görüşmede anlaşma sağlandı.
Kulüp Başkanı Erol Bedir'in oyuncuyla görüşerek anlaşmayı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başkanımız Erol Bedir, Asamoah Gyan, oyuncu ile direkt temas kurmamızı sağlayan Gökhan Altıntaş, Tuna Kaya ve kulüp yetkililerimiz İstanbul'da yapılan son toplantı neticesinde anlaşma sağlayarak futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Başkanımız Erol Bedir, futbolcumuz Asamoah Gyan ve kulüp yetkililerimiz Kayseri'ye hareket edeceklerdir."
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:33
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Beşiktaş Pepe'yi KAP'a bildirdi
Toplam 31
Yorum
Bedava Gomis klübe 2.5 kendine imza parası 2.5 senelik 3.35 m euro 2 senelik maliyet 11.7 simdi tartısın pahalı mı değilmi..
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"Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı"
Toplam 7
Yorum
Bjk Atiba ve Marcelo eski takım arkadaşı pepe ile q7 de öyle takım içi uyumda olacak.Eğer giden oyuncu olmazsa Bjk bu senede başarı sağlayabilir
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Bony kapışması!
Toplam 41
Yorum
kanarya907 acaba spam klasörüne mi düştü? :\
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