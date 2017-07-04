Sapunaru imzaladı
Transferin en hareketli kulüplerinden Kayserispor, dün iki futbolcuya daha imza attırarak 13. transferini gerçekleştirdi. 31 yaşındaki Şamil ve 33 yaşındaki Sapunaru 2’şer yıl imzaladı.
8 İSİM KAMPTA YOK
Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce anlaşmaya vardığı Rumen defans oyuncusu Cristian Sapunaru'ya 2 yıllık imza attırdı. 33 yaşındaki futbolcu, Porto ve Zaragoza'da forma giydikten sonra Astra Giurgiu'ya dönmüştü. Diş ameliyatını bahane ederek henüz dönmeyen Welliton'un durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulüpte 8 futbolcu ise kamp kadrosundan çıkarıldı: Ahamada, Nguemo, Stevanovic, Kubilay, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan.
ŞİLİLİ ESPİNOZA İMZAYA GELİYOR
Kayserispor, Şili'de Universidad de Chile'de oynayan Şilili 27 yaşındaki orta saha Gonzalo Espinoza'yı bekliyor. Şili Milli Takımı'nda da 1 kez oynayan Espinoza'nın bugün Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi. Geçen sezon Arjantin'de Patronato kulübünde kiralık olarak oynayan tecrübeli futbolcu bonservisi elinde Kayseri'ye geliyor.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:49
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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