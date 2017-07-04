 Sapunaru imzaladı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Sapunaru imzaladı

    Sapunaru imzaladı

    Transferin en hareketli kulüplerinden , dün iki futbolcuya daha imza attırarak 13. transferini gerçekleştirdi. 31 yaşındaki Şamil ve 33 yaşındaki Sapunaru 2’şer yıl imzaladı.

    , transferde durmak bilmiyor. Sarı-kırmızılılar, dün iki futbolcuyu daha renklerine bağladı. Gündüz 'a 2 yıllık sözleşme imzalatan akşam da Sapunaru'nun transferini bitirdi. 31 yaşındaki Şamil, ön libero ve stoperde görev yepıyor. Bursaspor formasını 4 yıl giyen Şamil, geçen sezon 24 maçta görev yaptı.

    8 İSİM KAMPTA YOK
    Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce anlaşmaya vardığı Rumen defans oyuncusu Cristian Sapunaru'ya 2 yıllık imza attırdı. 33 yaşındaki futbolcu, Porto ve Zaragoza'da forma giydikten sonra Astra Giurgiu'ya dönmüştü. Diş ameliyatını bahane ederek henüz dönmeyen Welliton'un durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulüpte 8 futbolcu ise kamp kadrosundan çıkarıldı: Ahamada, Nguemo, Stevanovic, Kubilay, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan.

    ŞİLİLİ ESPİNOZA İMZAYA GELİYOR
    Kayserispor, Şili'de Universidad de Chile'de oynayan Şilili 27 yaşındaki orta saha Gonzalo Espinoza'yı bekliyor. Şili Milli Takımı'nda da 1 kez oynayan Espinoza'nın bugün Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi. Geçen sezon Arjantin'de Patronato kulübünde kiralık olarak oynayan tecrübeli futbolcu bonservisi elinde Kayseri'ye geliyor.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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