 Kayserispor, Espinoza ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    , Espinoza ile sözleşme imzaladı

    Kayserispor, Espinoza ile sözleşme imzaladı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , daha önce anlaşmaya varılan Şilili orta saha oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

    Kulüp tesislerinde, Kulübü Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu imza töreninde 27 yaşındaki Espinoza, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Geçtiğimiz sezonu Şili ve Arjantin liglerinde geçiren , toplam 26 maça çıktı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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