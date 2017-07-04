Kayserispor, Espinoza ile sözleşme imzaladı

Kulüp tesislerinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu imza töreninde 27 yaşındaki Espinoza, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.



Geçtiğimiz sezonu Şili ve Arjantin liglerinde geçiren Gonzalo Espinoza, toplam 26 maça çıktı.