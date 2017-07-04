Kayserispor, Espinoza ile sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya varılan Şilili orta saha oyuncusu Gonzalo Espinoza ile sözleşme imzaladı.
Kulüp tesislerinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu imza töreninde 27 yaşındaki Espinoza, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz sezonu Şili ve Arjantin liglerinde geçiren Gonzalo Espinoza, toplam 26 maça çıktı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:38
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Dost kazığı!
Toplam 10
Yorum
ŞADOV DE JONGU BILMEM AMA SNAİDER İN AHI GS YI COK FENA VURACAK...
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 99
Yorum
ayrimcilik... ayrimci yorumculara bak bjk aldimi cok iyi gs aldimi yasli bukadar para verilmez diolar o,yorumculara yaziklar olsun hepsi gs dusmani!!!
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''Kalitemi göstereceğim''
Toplam 7
Yorum
Aslan ARTIK GÖRELIM KALITESINI YETERI KADAR ZAMAN GECTI ARKADASLARINI TANIDI AMA BENCE SANSI YOK HALI SAHA TOPCUSU INSALLAH BEN YANILIRIM
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